Трагический случай произошёл на северо-востоке Москвы вечером в четверг, 20 октября.

На улице Проходчиков 37-летний мужчина упал с седьмого этажа жилого дома при попытке достать котенка со своего балкона. Мужчина разбился насмерть. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали его смерть. Следователи начали проверку по данному факту, передает РИАМО.

Как не погибнуть самому, пытаясь спасти кого-то, Metro рассказал председатель Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа, заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин.

Он убеждён, что жизнь человека единственна и уникальна. А право на обдуманный и разумный риск при спасении имеют только спасатели и пожарные.

"Все остальные делают это на свой страх и риск, – говорит Сергей. – Например, есть много случаев, когда граждане спасают тонущих. Статистика не большая, но она есть. Статистика по погибшим при спасении на воде. Это когда спасать кидается тот, кто плавать не может. Будет просто два трупа вместо одного. К сожалению, так бывает. Другое дело, если у тебя есть спортивный разряд по плаванию или ты занимался в секции плавания. Таких людей учили спасать. Они знают что делать".

Спасатель отмечает, что, безусловно, нужно и важно приходить на помощь ближнему.

"Но вы должны знать, как безопасно это сделать, – советует Сергей Щетинин. – И ситуации разные бывают, кто-то степень риска не оценил, кто-то захотел стать героем, попасть в телевизор. Или еще и селфи сделать в процессе. Такие случаи приводят к трагедиям".

Эксперт убеждён, что в случае с котёнком мужчине нужно было просто набрать телефон службы спасения.

"Приехали бы специально обученные люди и сделали это максимально безопасно. А так получилась трагедия. Конечно, животные братья наши меньшие, но рисковать собой ради спасения животного, наверное, не стоит", – считает он.

Кроме того, даже в рекомендациях по безопасному вождению автомобиля прописано, что если на дороге внезапно появилось животное, то вы должны его сбить.



"В Москве были случаи, когда сердобольные люди за рулём, увидев перебегающую дорогу собаку, резко тормозят, – вспоминает Сергей Щетинин. – И сзади получают удар другой машины, ещё и ещё. В итоге мы имеем несколько человек, в лучшем случае, травмированных ради какой-то собаки. Безусловно собаку жалко. Но тут надо ставить на чашу весов жизнь человека, ваших близких и жизнь собаки. Выбор тяжёлый. Но я убеждён, что жизнь человека превыше всего".