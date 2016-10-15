"Спартак" на своем поле переиграл "Ростов" в поединке 10-го тура чемпионата России со счётом 1:0.

Победный гол на 53-й минуте матча забил полузащитник "Спартака" Денис Глушаков. Воспользовавшись передачей Зе Луиша, Глушаков отправил мяч в угол ворот Сослана Джанаева.

"Ростов" доигрывал матч вдевятером после удалений защитников Фёдора Кудряшова и Сесара Наваса.

"Спартак" набрал 22 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице премьер-лиги, потеснив московский ЦСКА, который заработал на один балл меньше.

В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом". Матч состоится 22 октября.