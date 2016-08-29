Московский "Спартак" подтвердил достижение договорённости по переходу бразильского центрального защитника римского "Лацио" Маурисио Дос Сантоса. 28-летний латиноамериканец заключил арендное с российским клубом соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.

Дос Сантос является воспитанником "Палмейраса". Помимо родного клуба бразилец выступал в составе "Гремио", после чего перебрался в Европу. Здесь его командами были лиссабонский "Спортинг" и римский "Лацио".

В составе "орлов" Дос Сантос провёл 55 матчей, а также дошёл до финала розыгрыша Кубка Италии по футболу.