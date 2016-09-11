Футболисты московского "Спартака" обыграли столичный "Локомотив" в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, которая прошла на стадионе "Открытие-Арена" в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых". Единственный мяч на 25-й минуте забил болгарский полузащитник "Спартака" Ивелин Попов.

"Спартак", набрав 16 очков, на два балла обошёл московский ЦСКА и вернулся на первое место в турнирной таблице. "Локомотив", потерпевший первое поражение в этом чемпионате, с семью очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре 16 сентября "Спартак" на выезде сыграет с дебютантом премьер-лиги "Оренбургом", "Локомотив" днем позднее примет "Уфу".