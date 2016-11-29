По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» предлагает снизить зарплату итальянскому защитнику Сальваторе Боккетти в полтора раза. Сейчас итальянец зарабатывает около 2,7 млн евро в год. Сам футболист пока что не соглашается на подобные условия.

На данный момент больше защитника Сальваторе Боккетти в "Спартаке" получается только голландский полузащитник Квинси Промес.

Напомним, что действующее соглашение истекает в июне 2017 года. Стороны пытаются договориться о возможности продления сотрудничества.

Сегодня турецкое издание fotospor.com распространило информацию о предметном интересе к Боккетти со стороны "Галатасарая". По данным турецких СМИ, трансфер может состояться уже этой зимой.