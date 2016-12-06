20 декабря в Музее декоративно-прикладного искусства откроется интерактивная выставка «Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности». Metro побывало в мастерской «Кречет», где готовят главные экспонаты вроде трона Мышиного короля и престола сил добра.

Залы мастерской «Кречет» завалены волшебными вещами: на ящике лежит кольчуга, на чердаке огромная голова Фиксика, из-под обрезков пластика выглядывает загадочный сундук, у стены каркас демонических крыльев, а из угла на гостей, изогнувшись, смотрит железный скелет химеры.

– Мы его для Хелависы делали, но этот скелет неудачный и теперь тут живёт, – сказал Metro совладелец мастерской Дмитрий Бризицкий.

Кстати Что ждёт москвичей на интерактивной выставке «Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности» Что? Необычная выставка объединит в себе несколько сказок, чьи создатели жили приблизительно в одно время. Однако основными героями всё же останутся персонажи рождественской истории Гофмана. Кроме арт-объектов от мастеров "Кречета" там будут представлены экспонаты из музея Большого театра – артефактами, связанными с балетом "Щелкунчик". Также не выставке устроят несколько интерактивных и развивающих игр. Всего более 40 интерактивных объектов, 15 образовательных и 30 арт-объектов.

Необычная выставка объединит в себе несколько сказок, чьи создатели жили приблизительно в одно время. Однако основными героями всё же останутся персонажи рождественской истории Гофмана. Кроме арт-объектов от мастеров "Кречета" там будут представлены экспонаты из музея Большого театра – артефактами, связанными с балетом "Щелкунчик". Также не выставке устроят несколько интерактивных и развивающих игр. Всего более 40 интерактивных объектов, 15 образовательных и 30 арт-объектов. Где? Выставка расположится во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Выставка расположится во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Когда? Открытие выставки запланировано на 20 декабря. Согдатели проекта планируют организовать в рамках выставки несоклько тематических балов и театральных постановок

Возникает ощущение, что находишься в голове сказочника. Сейчас он отчасти Гофман, потому что полным ходом идёт работа над экспонатами выставки по мотивам «Щелкунчика»: мастера отливают солдатиков и мышей, красят фигуру огромного Мышиного короля, а рядом собирают железный трон, напоминающий «Игру престолов».

Грозный символ власти Мышиного короля будет стоять на величественных ступенях, сквозь дыру в котором можно будет переползти в другой зал. Трон на самом деле не железный – он сделан из очень прочного пластика. – Из такого бамперы на машину делают, так что ничего не сломается, – сказал Дмитрий. – Даже если и сломается, то я это назад за три минуты приклею. А вот у тебя куда больше времени уйдёт на то, чтобы что-то отломать, – с улыбкой сказала бутафор Алёна Зварич.

Но трон из саги Джорджа Мартина – это не единственная взрослая отсылка, которая ждёт на выставке. У кузницы, где доделывают пыточные инструменты для переговорной комнаты одной из столичных компаний, проходят испытания рогатки. Маленькие гости выставки будут стрелять в дырки огромных кусков голландского сыра

– Это «Сыр-тир», – смеясь, объяснил Дмитрий. – У взрослых тоже должна быть минутка юмора.

Всего в мастерской "Кречет" работает около 30 человек постоянно и ещё несколько десятков человек приходят периодически, чтобы творить ради удовольствия.. Многие мастера устроились в мастерскую, чтобы резко изменить свою жизнь: бросали "престижную" работу и начинали всё с чистого листа, не боясь испачкать руки.

– Нам не хочется сидеть в офисе, это неинтересно, – поделился Дмитрий. – Я много лет разрабатывал компьютерные игры, занимался торговлей, консультациями по бизнесу. А в определённый момент приходит осознание, что надо делать так, чтобы было в кайф. Всё. Дауншифтинг жёсткий такой.

Заказов у мастеров действительно много и все они разные. Кроме пыточной, работа над которой уже подходит к концу и на кузнице красуется почти готовая жаровня, здесь же сейчас делают костюм демона. Пожалуй, самые известные русские косплейные костюмы родом именно отсюда – тот же советский космодесантник, который покорял всех фотографов на "Игромире" н один год.

– Мы взяли все награды за косплей, которые только можно, – гордо произнёс Дмитрий. – Нам теперь не разрешают участвовать – только судить.

Бутафорию и костюмы заказывают киношники, работы снимаются в видеоклипах, многое производит фурор на полевых ролевых играх. Выставка по мотивам "Алисы в стране чудес", которая полтора года работала на Мясницкой – тоже дело рук мастеров "Кречета". Но бывали и совсем необычные просьбы от клиентов.

– Были и трёхметровые члены для музея эротики, были и всякие странные пыточные приборы. Был мужик, который готовился к апокалипсису, и мы три года делали титановые доспехи для его бригады в двадцать или тридцать человек. Под возможность стрелять из калашей, с приборами ночного видения. В итоге он взял грузовик натовских ботинок и уехал. Я думаю, что они сейчас на Алтае на горе Дурь – у них там бункер – реально живут в режиме пост-апокалипсиса, – рассказал Дмитрий. – Может до сих пор там, я их с 2012-го года не видел.