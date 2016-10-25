В полку мобильных приложений прибыло: теперь у богачей есть своя собственная соцсеть Rich Kids. Для регистрации желающим необходимо согласиться на ежемесячную подписку в 1 тыс долларов. Разработчики отмечают, что их приложение поможет пользователям собрать настоящую армию фанатов - то, что невозможно уже сделать в Instagram из-за большого количества пользователей. Создатель Rich Kids Юрай Иван рассказал Metro, в чем уникальность его проекта.

Как вам пришла в голову идея создания приложения?

Несколько лет назад я наткнулся на подборку фото богатых людей в Tumblr. Тогда я подумал, что странно, что у любителей праздной и роскошной жизни нет своей публичной, не закрытой от чужих глаз, соцсети. И тогда я подумал, что, наверное, скучно быть богатым, когда тебя никто не видит.

То есть это просто для показухи?

Не только. Но и для того, чтобы вдохновить обычных пользователей Интернета, смотивировать их. Это как современная разновидность таблоида о богатых и знаменитых.

Но действительно ли богатым людям нужна своя соцсеть?

Да. И я знаю, что их очень раздражает, когда им пытаются подражать обычные люди, чтобы просто получить больше лайков и внимания в соцсетях.

Чем ваша программа отличается от существующих?

Во-первых, мы предлагаем людям эксклюзивность. Это невозможно в Instagram. Во-вторых, мы предлагаем им аудиторию - люди просто не смогут их найти в Instagram, так как там уже существует огромное количество пользователей. А благодаря взносам, учитывается и социальный аспект - они пойдут на благотворительность.

Цена подписки - это способ отсеять нежелательных пользователей или вы это только во имя благотворительности?

Цена - это относительное понятие, далеко не для каждого она высока. Мы не можем проверять всех, кто хочет зарегистрироваться в Rich Kids. Да, условия членства можно назвать своего рода фильтром и гарантией как для самих пользователей, так и для их подписчиков. Полученные нами средства в первую очередь пойдут на развитие соцсети. На благотворительность пойдет 1/3 от каждого ежемесячного взноса. Хочу, чтобы Rich Kids делала что-то хорошее для всего мира.

Мы слышали, у вас были некоторые проблемы с Apple…

Они убрали наше приложение из App Store. Rich Kids не нарушал никаких правил App Store. Просто команда посчитала наше приложение неуместным. Так они лишили пользователей "айфонов" возможности пользоваться нашим изобретением. Тем не менее, хочу отметить, что оно продолжить функционировать у всех тех, кто скачал его до удаления из App Store.

Что дальше?

Сейчас мы работатем над созданием полноценного сайта и версии для Android.

Дмитрий Беляев