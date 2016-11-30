В возрасте 98 лет ушёл из жизни создатель "Биг Мака" Джим Деллигатти, сообщает The Wall Street Journal. Деллигатти в 1960-х решил, что стандартное меню с бургерами, картошкой фри и напитками нужно разнообразить, после чего предложил "Биг Мак" с двумя котлетами и дополнительной булочкой меду ними. Блюдо стало сенсацией сперва в США, а потом и по всему миру.

Компания McDonald’s добавила блюдо в меню в 1968 году. Оригинальная стоимость "Биг Мака" составляла 45 центов. Сейчас в США он стоит в среднем $5.

В 2007 году семья Деллигатти открыла музей-ресторан "Биг Мака" в Северном Хантингдоне недалеко от Питтсбурга.

Деллигатти скончался у себя дома в пригороде Питтсбурга в окружении семьи.