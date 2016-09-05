На саммите G20 в китайском Ханчжоу завершаются переговоры лидеров крупнейших стран мира. Одно из главных мероприятий "большой двадцатки" - совместное фото, которое называют "семейным". Это традиция. Лидеры 20 стран мира, входящих в клуб G20 (крупнейших национальных экономик) ежегодно фотографируются на память.

https://www.instagram.com/ Фото:

https://www.instagram.com/ Фото:

В этом году несколько "семейных" фотографий с G20 вызвали бурное обсуждение в Сети. Первым на одну из фотографий с саммита внимание обратил известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев. На совместном фото лидеров 20-ти стран президент России и президент Турции встали рядом. Они о чем-то говорят, оживленно жестикулируя. С другой стороны ряда на этот диалог пристально смотрит президент США Барак Обама.

"No comment", - подписал это фото Владимир Соловьев.

"Эрдоган слушает Путина, а Обама чуть шею не свернул от любопытства", - прокомментировали фото блогеры.

Позже в Сети появилась фотография с прошлогодней встречи глав G20. На ней блогеры заметили еще один любопытный момент - во время фотографирования на память на G20 на этот раз общались друг с другом Обама и Эрдоган, а наблюдал за ними Владимир Путин.

"Эрдоган как маятник: то влево, то вправо. По нему можно определить, кто из глав государств ныне в почете...", - сделали выводы по фото блогеры в Сети.

Напомним, в китайском Ханчжоу завершается саммит "Группы двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества.

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