Министр обороны Украины Степан Полторак уволил работавшего на общественных началах советником фотографа Дмитрия Муравского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Соответствующее решение было принято в связи с резонансом вокруг фотографий Муравского", - отметили в Минобороны.



Речь идет о скандале, спровоцированном публикацией Муравским на прошлой неделе фото названном " Перемирие в Широкино" из зоны военного конфликта на востоке страны. Другие фотографы, а также непосредственные участники боевых действий считают, что снимки Муравского не являются документальными.

Один из участников силовой операции Виктор Мороз заявил, что снимки Муравского из Широкино и вовсе являются подделкой. Тем не менее, сам автор фото настаивал, что делал снимки в условиях боевых действий.

В минобороны подчеркнули, что все резонансные фото были "сняты автором до официального назначения в министерство обороны, и сделаны им по личному усмотрению".