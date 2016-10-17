Действия российских ВКС и сирийских войск в Алеппо страны ЕС в рамках Совета Европы хотят признать военными преступлениями. Данное заявление было опубликовано после встречи министров иностранных дел стран-членов объединения, сообщают РИА Новости.

"С начала наступления режима и его союзников, в частности, России, интенсивность и масштабы воздушных бомбардировок восточного Алеппо являются явно непропорциональными", — говорится в итоговом документе.

Представители стран ЕС настаивают на том, что российская авиация наносит намеренные авиаудары по больницам, медицинскому персоналу, школам и другим гражданским объектам города, используя при этом ряд запрещённых боеприпасов, в частности, баррельных и кассетных бомб.

Россия неоднократно опровергала данного рода обвинения и указывала, что это именно коалиция во главе с США постоянно наносит авиаудары по мирным гражданам и сирийским войскам. Так, например, боевая американская авиация в середине сентября атаковала позиции сирийской армии у города Дейр-эз-Зор в Сирии, в результате чего погибли, по разным данным, от 62 до 80 солдат. Также эта атака привела к тому, что запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство" смогла провести успешное наступление и занять важные стратегические точки.

В отличии от США, лишь Российские ВКС наносят удары по террористическим формированиям и лишь войска Российской Федерации находятся в Сирии на законных основаниях в строгом соответствии с нормами международного права.