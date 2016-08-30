Туристка по имени Мария прилетела в Петербург из Эквадора. На пересадке в Париже, по каким-то причинам, авиакомпания не перегрузила её багаж, а без своего чемодана покидать территорию аэропорта 83-летняя женщина отказалась, сообщила «Радио Балтика».

– Она прилетела к нам без багажа 28 августа. Парижский аэропорт пообещал 29 августа дослать чемодан, но пока не дослал, – объяснила Metro ситуацию пресс-секретарь «Пулково» Маргарита Потехина.

По её словам, в аэропорт приезжал представитель компании, которая принимает гражданку Эквадора в Петербурге. Сотрудник турфирму уговаривал женщину поехать в отель и там с комфортом дождаться багажа, но туристка осталась непреклонной и поселилась в зале выдачи багажа международных рейсов.

– Мы здесь все за ней приглядываем, подкармливаем, – рассказывает Маргарита Потехина. – В бизнес-салоне ей давали горячее питание, отдел багажа её кормил, и даже «Уральские авиалинии» подключились – бортовое питание ей приносили.

По словам сотрудников «Пулково», Мария чувствует себя прекрасно, ведет активный образ жизни и даже занимается в зале выдачи багажа йогой.

По последним данным, чемодан туристки авиакомпания AirFrance пообещала доставить сегодня, 30 августа, в районе 15:00.