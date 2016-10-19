Пожар начался в ночь на 19 октября на проспекте Маршала Жукова, д.35, корп.3, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Полностью выгорели автомобили марок "Ситроен" и "Хёндай". В машинах "Волга" и "КИА" обгорело лакокрасочное покрытие и пластиковые детали.

Пожар на проспекте Маршала Жукова был ликвидирован в 2.32. Никто не пострадал.

Пожар тушили 2 единицы техники и 8 человек.

По словам свидетелей, прокомментировавших фото с места происшествия в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", все могло бы закончиться гораздо хуже, если бы огонь добрался до газового баллона, находившегося в одной из машин.

- В "Волге" (рядом со второй машиной) в багажнике был газовый баллон, – сообщили очевидцы. – Когда багажник открыли, там тряпки почти горели.

- Жесть, первый раз такое видел. Страшновато. Кажется, от "Ситроена" пошло все. Хорошо, что "Волга" не загорелась, а то бы и баллон взорвался.

- Обычно мы с мужем на первых два–три места ставим. В этот раз поставила напротив въезда на стоянку сбоку, а Мишка второй поставил, после белой. Слава богу, не зацепило машину мужа. А "Хёндэ" нашего соседа, очень жаль мужика, - поделились в комментариях жители соседних домов.