Сотрудники ПАО "Ленэнерго" попали под обстрел, выполняя работы по замене оборудования в поселке Вартемяги Всеволожского района. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба "Ленэнерго".

Как рассказали Metro сотрудники организации, 28 декабря 2016 года около полудня специалисты устанавливали новый трансформатор на Старой Графской дороге, о чем заранее сообщалось на сайте организации. В это время к месту работ подошел местный житель и стал требовать прекратить монтаж оборудования, угрожая сотрудникам.

- Мужчина в грубой форме требовал, чтобы сотрудники "Ленэнерго" немедленно прекратили работы и включили свет в его доме. Он находился в неадекватном состоянии – скорее всего, был нетрезв, - уточнили в "Ленэнерго".

На месте находилось 8 сотрудников. К счастью, по людям стрелку попасть не удалось. А вот оборудование серьезно пострадало. Разбиты изоляторы на линии электропередачи и стекла в автомобиле, поврежден кузов.

О ситуации сотрудники "Ленэнерго" сообщили в полицию, ведется проверка.