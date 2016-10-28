Накануне вечером пропала 13-летняя дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом в пятницу сообщает Life.

Отмечается, что девочка вместе со своей 16-летней подругой ушла в школу на дополнительные занятия, после чего перестала выходить на связь с родителями.

К поискам школьницы подключились сотрудники ФСБ, они искали её по всей Москве, но смогли обнаружить лишь спустя сутки.

Где всё это время находилась дочь Сердюкова, не сообщается, известно лишь, что сейчас с ней всё хорошо, она вместе со своими родными.

Напомним, что на протяжении пяти лет Анатолий Сердюков занимал пост главы Министерства обороны Российской Федерации. Однако после скандала с компанией "Оборонсервис" был отправлен в отставку.

У Сердюкова есть двое родных детей: сын от первого брака и дочь от второй жены. Также он воспитывает дочь своей нынешней супруги.



