Ростовчанин Вадим Борисов на днях опубликовал на YouTube любительское видео, на котором видно, как на городском вокзале грузят посылки "Почты России". Грузчик небрежно бросает упаковки с отправлениями в грузовик, совершенно не заботясь об их сохранности.

За два дня видео набрало уже около 69 тыс. просмотров и вызвало бурю негодования среди пользователей Сети. После этого в комментариях к ролику появилось заявление некоего Дмитрия Маркина, который от имени "Почты России" пообещал проверку по данному случаю.

Позже он удалил публикацию. Впрочем, пользователи не поверили его заявлению.

– И зачем проверка по одному эпизоду? В каждом отделении слоупочты так, в каждом. Пока эта шарашкина контора не поднимет зарплаты до нормального уровня и пока не введет ответственность, то так и будет продолжаться, – отметил пользователь prostouser100.

Отметим, что в отделении "Почты России" Metro заявили, что они рассмотрят вопрос об увольнении сотрудника в Ростове-на-Дону из-за небрежной погрузки посылок

В компании также сообщили, что с почтовыми работниками, осуществляющими погрузку, выгрузку и транспортировку почтовых отправлений, проведен дополнительный инструктаж по соблюдению правил оказания услуг почтовой связи.