Мужчина, задолжавший по алиментам более 300 тысяч рублей на двоих детей, разыграл перед приставами целый спектакль, а в итоге пообещал никогда не жениться. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Актер и помощник депутата - именно так представился 40-летний петербуржец судебным приставам Петродворцового отделения - задолжал 80 тысяч рублей на одного сына и 250 тысяч - на второго. Детям 16 и 8 лет.

Долг по алиментам, общая сумма которого составила 330 тысяч рублей, остудил пыл отца. Он вдруг оказался работником картонной фабрики с зарплатой 12 тысяч рублей. Приставы информацию проверили в налоговой - она оказалась правдой.

Петербуржец пообещал никогда не жениться после того, как судебные приставы ограничили право на выезд из страны и право пользования водительскими правами. Более того, была арестована доля должника на право собственности в квартире.

Это стало последней каплей. "Бывший" актер и помощник депутата взял квитанцию на оплату долга и уже в ближайшее время погасил всю задолженность.