«Смотрите вверх, опасности поджидают вас с крыш!» – написала в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети петербурженка Нина. Свой пост она проиллюстрировала фотографией дома 31/33 на Каменноостровском проспекте: с крыши здания свисают сосульки длиной в три этажа.

Наледи также замечены в переулке Крылова, на Литейном проспекте и других улицах исторического центра.

«Уважаемые жилищные конторы! Вы ужасно выполняете свои обязанности!!» – жалуются петербуржцы в соцсетях.

«Коммунальщики среду ждут. В среду +5 обещали. Всё само обвалится», – шутят горожане.

Но, как объяснили Metrо в илищном комитете, к большому количеству сосулек на крышах домов в исторической части города коммунальщики не имеют отношения.

– В центре много нежилых зданий, – рассказала пресс-секретарь комитета Тамара Панченко. – За наледь на них в ответе собственник, он сам заключает договоры с кровельщиками. На утро 14 ноября в городе очищено более 8000 кровель. Это более 60% от общего числа крыш жилого фонда, которые находятся в нашем ведении.

Сотрудники ЖКС просят петербуржцев не ходить в наушниках: можно пропустить предупреждение об уборке сосулек.