В церемонии приняли участие министр спорта РФ Виталий Мутко и глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Мутко зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина к нашим паралимпийцам.

Напомним, что соревнования пройдут 8 – 9 сентября на спортивных базах в Новогорске и на "Озере Круглое". Ранее на гребном канале в Крылатском прошли старты по параканоэ и парагребле.

"Мы знаем, какой большой труд вы (паралимпийцы) проделали, и сколько сил ваши тренеры, наставники, родные и близкие, а также Паралимпийский комитет России вложили в то, что вы подготовились к Паралимпийским играм, – приводит слова Мутко "Российская газета". – Мы сожалеем, что сегодня не принимаем участие в большом фестивале спорта, но уверен, что это временные трудности, и работа по возвращению России в большую паралимпийскую семью будет проделана быстро. Правительство приняло решение о поощрении наших спортсменов так же, как если бы они побеждали в Рио".