Бессменный лидер американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Киддис предстал в очередном нестандартном амплуа на съемках видеоклипа на песню Go Robot.

Этот трек является частью последнего альбома группы The Getaway.

В клипе Киддис изображает робота, напоминающего французского мима, который ищет свою любовь в городе. В итоге герой попадает в клуб, где все танцуют диско, и встречает на танцполе девушку своей мечты.

Сам клип можно посмотреть ниже.

Читать также: Репортёр Metro встретился в Москве с гитаристом Red Hot Chili Peppers и узнал, каково ему нести бремя славы

Читать также: Басист RHCP Фли одолжил свою гитару горилле (ВИДЕО)