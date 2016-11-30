Тело молодого мужчины на улице Щелгунова обнаружил один из жильцов соседних домов, когда выбрасывал мусор. Между мусорных баков лежало тело без признаков жизни, а приехавшие специалисты лишь подтвердили смерть.

Как сообщают СМИ, полиция собирает подробности. По свидетельствам очевидцев, на вид мужчине было около 35 лет. Он был хорошо одет, в кармане у него лежали ключи от дома. Документов при себе у погибшего не было. Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Напомним, 28 ноября в Петербург доставили убийцу, обвиняемого в тяжком преступлении. Он убил и расчленил своего знакомого, которому был должен денег. Тогда преступник выбросил обезглавленное тело в мусорный контейнер мусороперерабатывающего завода в Янино-1. Тело обнаружили лишь через 13 дней после убийства.

В октябре 2016 года в отношении подозреваемого Артура Агавелова было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, суд принял заочное решение о заключении под стражу.

26 ноября в результате оперативных действий обвиняемого задержали в Махачкале. На данный момент его доставили в Петербург. Агавелову предъявлено обвинение по части 1 статье 105 УК РФ.