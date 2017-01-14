В Сети не утихают возмущение спортивных болельщиков поведением зрителей на стадионе во время исполнения российского гимна. Интернет-пользователи требуют конкретных решений в сложившейся ситуации.

Напомним, 12 января чешские болельщики освистали гимн Российской Федерации на молодежном ЧМ по хоккею среди женских команд.

Как пишет "Спорт-Экспресс", русская команда победила команду из Чехии со счетом 2:0 на четвертьфинальном матче женского молодежного чемпионата мира. А когда заиграл гимн России, болельщики прибегнули к некрасивым методам. Они начали громко свистеть, периодически заглушая мелодию.

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что федерация уже обратилась к организаторам женского молодежного чемпионата мира с жалобой по данному факту.

Как сообщают СМИ, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель пообещал, что организация рассмотрит неуважительное поведение чешских болельщиков, освиставших гимн России. Однако отметил, что такая ситуация - далеко не первый случай.

В соцсетях по-прежнему не утихают гневные комментарии. Пользователи Интернета обвинили чешскую команду не только в грязной игре, но и в поведении после турнира. И высказали слова поддержки российским девушкам.

- И все же бескультурье европейских болельщиков поражает. В России я никогда не слышал, чтобы гимн другой державы на арене встречали свистом. А тут… 17-летние девчонки на площадке. И вся арена ополчилась против них. Еще раз: молодцы девчонки, что не дрогнули! Так держать!

- И это Европа - такая просвещенная, такая интеллигентная, такая ужасная... слов нет. Это просто хамское поведение со стороны чехов - не в состоянии принять поражение, да еще и молоденьких девчонок освистать.