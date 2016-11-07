Граждане России всем юмористическим программам предпочитают КВН.

Такой вывод можно сделать по результатам опроса ВЦИОМ. Весёлых и находчивых в течение года смотрели 65 человек из ста. На втором месте оказалось шоу «Уральские пельмени» (63%), а не третьем – детский тележурнал «Ералаш» (61%). Дальше с большим отставанием (45%) оказался Comedy Сlub, который на сайте ТНТ представлен как «Юмористическое шоу №1 на российском телевидении». Столько же россиян за год посмотрели «Петросян-шоу», а «Вечерний Ургант» и того меньше – 42%.

– Мы между КВН и «Ералашем»? – переспрашивает репортёра Metro автор и капитан команды «Уральские пельмени» Сергей Рожков. – Хорошие соседи, весёлые друзья!

Успех команды капитан прежде всего связывает с именем Александра Васильевича Маслякова.

– Он воспитал в нас определённый внутренний ценз, – сказал Сергей Рожков. – Мы не можем опускаться на уровень ниже пояса. Возможно, это один из секретов успеха.

Художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский о высокой зрительской оценке тоже узнал от Metro.

– Я всем коллегам об этом расскажу! – заявил Борис Юрьевич. – Это очень приятно! А ведь у нас детский журнал! Хочется, чтоб это увидели на Первом канале.

На телеканале ТНТ, где выходят Comedy Сlub, Comedy Woman и Stand Up, с цифрами ВЦИОМ соглашаться не спешат, утверждая, что данные замеров аудитории говорят о другом.