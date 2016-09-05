На популярном российском курорте и столице Олимпиады-2014 стартовал конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2016».

Открытие фестиваля отмечалось с особым размахом, ведь у «Новой волны» в этом году юбилей – 15 лет.

Перед молодыми участниками конкурса и многочисленными зрителями выступили уже состоявшиеся артисты Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Елена Темникова, Наталья Королёва, Валерий Меладзе, Алексей Воробьёв, Зара, Анжелика Варум и многие другие.

В зале за происходящим наблюдали супруга российского премьера Светлана Медведева и режиссёр Никита Михалков.

Несмотря на такую богатую палитру именитых исполнителей, настоящий фурор во время праздника произвели ведущие. Со сцены концертного зала New Wave Hall ведущая Ксения Собчак наконец-то призналась, что ждёт ребёнка.

Когда её коллега по сцене Сергей Лазарев пошутил про популярную игру Pokemon Go, Ксения Собчак погладила себя по округлившемуся животу и ответила: "Своего покемона я уже поймала. Даже моё платье уже не может этого скрыть".

Растроганный Лазарев попросил зал поздравить Ксению с этим прекрасным событием и зрители откликнулись доброжелательными аплодисментами.

Отметим, что первый день фестиваля отметился не только яркими концертными номерами звёзд и признанием Собчак о беременности, но и жеребьёвкой конкурсантов «Новой волны». Проходила жеребьёвка необычно - с помощью игрушечных леопардов.

Оценивать таланты молодых исполнителей в этом году будут Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Ани Лорак, Валерия, Леонид Агутин, Анжелика Варум, братья Меладзе, Виктор Дробыш, Юрий Антонов, Юрий Костин, Димитрис Контопулос и Арман Давлетяров.