18-летняя посетительница Белого дома стала жертвой одной из португальских водяных собак уходящего с поста президента США Барака Обамы. Как сообщает издание TMZ, домашний питомец хозяина Овального кабинета искусал лицо девушки во время экскурсии ещё 9 января, но известно об этом стало лишь сейчас.

Стоит отметить, что вина за произошедшее лежит скорее на самой юной особе, которая по каким-то причинам решила, что подойти к собаке и попытаться её поцеловать ни с того ни с сего очень хорошая идея. В итоге питомец Обамы по кличке Санни, вероятнее всего, испугавшись незнакомки, укусила её чуть ниже правого глаза.

Укус оказался достаточно серьёзным и врачу семьи главы государства Ронни Джексону пришлось даже наложить швы. При этом он отметил, что рана не представляет опасности, но, вероятно, лёгкий шрам останется на лице девушки до конца её жизни как напоминание об этом походе в Белый дом.

Сама девушка осталась крайне недовольна тем, что её внешность пострадала, и разместила многочисленные фотографии места укуса в социальных сетях, чтобы привлечь внимание пользователей к произошедшему. В соцсети Snapchat она даже написала, используя нецензурную лексику, что она "ненавидит Санни".