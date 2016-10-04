В понедельник днём в метро ощенилась собака, причём это неординарное событие произошло в вагоне электропоезда.

Собака ощенилась в московском метро

В понедельник днём бездомная собака родила в вагоне поезда столичного метрополитена девятерых здоровых щенят. Когда у дворняжки начались схватки, бдительные пассажиры сообщили об этом машинисту электропоезда на станции "Павелецкая" Кольцевой линии. Ради собаки поезд сняли с линии, а уже в депо сотрудники метро приняли роды.

Сейчас пользователи Интернета активно интересуются случаем в столичной подземке. Популярны такие запросы как "собака ощенилась в вагоне метро" или "собака ощенилась в метро, видео".

После родов собаку вместе с щенятами отправили в городской приют "Зоорассвет", где они сейчас неплохо себя чувствуют.

– Сейчас собака лежит вместе с щенками, – рассказывает Metro директор городского приюта "Зоорассвет" Сергей Розанов. – Вода есть, еда есть. Щенят так десять и осталось. На данный момент их состояние хорошее – все кричат, визжат, дерутся за еду. У собаки начал проявляться материнский инстинкт, даже настороженно стала к нам относиться, хотя ещё вчера она была в состоянии шока. Сотрудников, правда, к себе подпускает, даёт себя гладить. Она адекватная, а это очень, очень хорошо.