3 ноября количество снегоуборочных машин пришлось значительно увеличить - запланированные 500 единиц техники с объемом не справились. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В этом году снег убирали “уступом” - несколько машин проходили одна за другой. Так снежную массу убирали, не мешая движению автомобилей. После формирования снежных валов начнется погрузка и вывоз снега. На улицы выйдут фронтальные погрузчики, самосвалы.

На расчистке улиц работает 8 специализированных предприятий, техника которых охватывает более 50 млн кв.м. То есть все городские дороги.

Узнать, где в конкретный момент идут работы, можно с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте комитета - http://asmrut.kb.gov.spb.ru/kbdh/. Данные на карте обновляются каждые две минуты.

Напомним, вечером 2 ноября Петербург встал в 10-балльных пробках. Сложная обстановка на дорогах обусловлена увеличившимся количеством ДТП.

На Садовой и на Невском автомобили двигались со скоростью, не превышающей 3 км.

Дорожные заторы на Витебском проспекте и проспекте Обуховской Обороны.

Пробки на Каменноостровском проспекте, на Пироговской и Арсенальной набережных.

Автолюбители обсуждают сложную дорожную ситуацию, отмечая, что, скорее всего, всему виной начавшийся снег.

- Если ад существует, то он здесь и сейчас, - писали одни пользователи.

- Стоят даже птицы в небе, - шутили другие.

О приближающеся непогоде читателей Metro предупредил главный синоптик города. Как он рассказал, ноябрь 2016 года ожидается самым холодным за последние восемь-десять лет.

В первой декаде сохранится температура до минус пяти, в дальнейшем - может опуститься до 10 градусов мороза. Снег редко будет сменяться дождем и мокрым снегом, это будет ближе к середине месяца. Но все же осадков будет не так много - 50-90% от нормы. То есть сильных снегопадов и резких перепадов температур не будет, но "переодеться" в зимнюю резину - уже точно пора.