В Петербурге специалисты завершают реставрацию фасадов верхнего объема, главок, купола и крестов собора Воскресения Словущего, входящего в состав Смольного монастыря, сообщает 7 сентября пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

По данным на начало сентября, продолжается демонтаж лесов, которые находятся выше отметки большого купола. Купола будут красить профессиональные альпинисты.

- Разборка лесов занимает более трех месяцев, на их установку потребовалось в два раза больше времени, - уточнили в пресс-службе КГИОП. - Под деревянными лесами - металлические опорные монтажные площадки общим весом около 114 тонн.

По подсчетам реставраторов, из досок, которые потребовались на установку лесов, могло бы получиться 10-12 домов.