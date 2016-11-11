По Дворцовой площади прокатился сноубордист - и выложил это фото на YouTube и оставил комментарий: "Катаемся по Петербургу на сноуборде за тачкой после сильного снегопада. На фоне дворцов, памятников и ментовских тачек".

Видео снято с нескольких камер, в том числе и квадрокоптеров, и смонтировано под музыку.

Сноубордист, прицепившись к авто, проехался не только брусчатке Дворцовой, но и по соседним улицам. В пресс-службе ГИБДД по Петербургу пояснили, что обстоятельства дела выясняются.

Сноубордисты уже не первый раз выходят на "большую" дорогу. В снежном феврале этого года они появились на проезжей частив Калининском районе. Сообщение об этом выложили очевидцы в социальной сети. Тогда их остановили сотрудники полиции. По законодательству штраф за такое нарушение не велик.

Российское законодательство предусматривает использование видео в качестве доказательства вины. Статья 12.23 КоАП РФ не предусматривает взыскания не больше тысячи рублей.