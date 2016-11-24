Жительница города Сланцы вечером 23 ноября в свою квартиру на улице Ленина впустила неизвестную женщину. Та пообещала снять порчу.

Однако вместо помощи с применением потусторонних сил женщина своими силами вынесла из квартиры 56 евро, 120 долларов, 100 тысяч рублей, золотые украшения на сумму 87 тысяч рублей.

Потерпевшая написала заявление в полицию и описала мошенницу. Та была одета в черное пальто, коричневые ботинки, на голове светлый платок, на вид - 50-55 лет. При себе была спортивная сумка.

Как сообщает пресс-служба МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Metro в начале месяца проводило эксперимент - на что способны колдуны, маги и экстрасенсы ради прибыли. На такую мысль редактора натолкнула статистика: треть россиян верит в магические способности колдунов и ведьм.

По данным опроса ВЦИОМ, 36% склонны верить в реальность магии, 41% – не верит, а остальные 23% не смогли дать определённого ответа. При этом 27% из числа тех, кто верит, сталкивались с колдовством лично.

За снятие порчи у "экспериментатора" попросили не более пяти тысяч рублей. А вот чтобы отомтсить коллегам-мужчинам и влюбить их друг в друга, понадобилось 50 тысяч рублей.