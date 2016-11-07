На смену солнечной морозной погоде в Петербург пришел снежный шторм. Синоптики предупреждают горожан об усилении ветра и сильном снеге 7 И 8 ноября.

"По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 7 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются снег и метель, порывы ветра до 15-18 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы", - сообщили в пресс-службе МЧС города.

О непогоде рапортуют и в Ленобласти.

"Днем 07.11 и в течение суток 08.11 ожидается ухудшение погоды: умеренный и сильный снег, в большинстве районов метель, порывы восточного ветра до 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы", - сообщили в МЧС региона.

Добавим, cильный снег с ветром ожидаются в Петербурге во второй половине дня 7 ноября. Температура воздуха составит -6 градусов, ветер усилится до 16 м/с. По ощущениям, в городе будет до -13 мороза.

Снежный шторм продолжится в Петербурге и во вторник, 8 ноября. Осадки утихнут лишь в среду, но ветер останется сильным.

По предварительным прогнозам, улучшение погоды в Петербурге ожидается во второй половине недели - в четверг и пятницу давление начнет повышаться, ветер утихнет, осадки прекратятся - выглянет солнце. Температура воздуха будет -5-8 градусов, к выходным немного потеплеет.