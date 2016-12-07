Снейп больше не вернётся: "Росмэн" не будет переводить книги о Гарри Поттере

Сегодня в Москве стартовали продажи русской версии пьесы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя". Однако радость обладания новой книге о любимом мире волшебников многим фанатам поттерианы подпортил непривычный перевод от Марии Спивак и издательства "Махаон", в котором имена героев и различные названия отличались от тех, что использовались в фильмах и в первом переводе от издательство "Росмэн".

Когда стало известно имя переводчика, поклонники Роулинг собрали 60 тысяч подписей под петицией против этого. Имена героев были изменены на более буквальные, например, Северуса Снегга (Severus Snape) стали звать Злотеусом Злеем, Невилла Долгопупса (Neville Longbottom) в Длиннопоппом, а мадам Трюк (Hooch) стала мадам Самогони.

"Хорошо, что моё детство (😄) прошло с #Росмэн'ом Шляпа-распредельница.. нет, все-таки **** [кошмар]". – писали в социальных сетях фанаты, купившую новую книгу.

Однако переводы "Росмэна", как и детство, больше не вернутся.

– Мы не планируем возвращаться к переводам книг о Гарри Поттере, – сказала Metro Ведущий PR-менеджер издательства Наталья Бровчук. – У нас есть контакт с Warner Brothers по изданию больших красивых альбомов о Поттере, там используется наш перевод. Это на данный момент всё, что мы можем предложить нашим фанатам на данный момент.

По словам Натальи, права на книги о волшебной школе принадлежали издательству до 2013-го года. После того, как на экраны вышел последний фильм, контракт с правообладателями решили не продлевать и отказались от прав на перевод. Их выставили на аукцион, где до них и добрался "Махаон" вместе с Марией Спивак.

Но, несмотря на то, что Роулинг продолжает писать о мире Гарри Поттера, возвращаться к этим книгам "Росмэн" не собирается, с сожалением сообщая об этом фанатам.