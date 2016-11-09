9 ноября снегоуборочный трактор врезался в остановку наземного общественного транспорта. В результате никто из прохожих не пострадал, а вот металлическая конструкция была серьёзно повреждена.

О необычном ДТП с участием снегоуборочной техники сообщили очевидцы в социальной сети и поделились фото.

- Снегоуборочный трактор снёс остановку на улице Зины Портновой, — пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП / Петербург».

Тажке уточняется, что это не создало помехи движению транспорта и пробки автомобилисты не наблюдали на данном участке.