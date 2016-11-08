Ночной снегопад 8 ноября 2016 превратил дороги Петербурга в непроходимые. Пробки в городе по данным на 9 утра уже составили 9 баллов, и стремятся к 10-ти. Автомобилисты сообщают с дорог о застрявших автобусах, фурах и автомобилях поменьше.

Так, на перекрестке Индустриального и Шоссе Революции пассажирам пришлось выталкивать застрявший в снегу автобус одного из автопарков города.

"Застрял рейсовый ЛИАЗ и на ул.Джона Рида - перед станцией метро "Пр.Большевиков...", - сообщают водители, - "Сидит крепко".

"На Новочеркасской столкнулись автобус и троллейбус. У автобуса разбито стекло, движение троллейбусов невозможно", - пишут в блогах горожане.

"Колтуши, застряли, снега ну уж очень много", - рапортуют из пригородов петербуржцы.

"Обуховская Оборона, КАД в строну Пулковского шоссе, фурам не подняться," - пишут блогеры.

Такая ситуация на дорогах - по всему городу. КАД едет осторожно и медленно - со скоростью около 60-70 км/ч.

- На КАД гонщиков нет, - сообщает Metro автомобилистка Мария, - Полосы хоть и чистили, но снега так много, что накат сильный. На КАД снижен скоростной режим - на информационных табло показывают предупреждения об опасности и максимально разрешенную скорость 90 км/с. Такая же ситуация и на ЗСД. Там скорость снизили до 80 км/ч.

По сообщению представителей сервиса Яндекс.Пробки вечером 7 ноября 2016 ситуация с пробками в Петербурге была оценена в максимальные 10 баллов.

"Основной причиной аномальных пробок в городе стал сильный снегопад. Прогнозы неутешительны, по данным Яндекс.Погоды, снег в Санкт-Петербурге ожидается в течение всей недели", - сообщила Metro Александра Репьёва, региональный представитель компании «Яндекс».

По прогнозам синоптиков, обложной снег в Петербурге ожидается в течение всего дня 8 ноября. Осадки прекратятся ночью. Днем в среду, 9 ноября, погода даст передышку - снегопад прекратится. Но ситуация повторится уже в четверг. Обложной снег прогнозируют и в выходные.