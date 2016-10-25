Обрушившаяся на Петербург непогода существенно не повлияла на работу общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

- Все 1400 автобусов «Пассажиравтотранса» работают на городских магистралях, - сообщили Metro в пресс-службе ГУП, - В преддверии наступления зимнего сезона предприятием было проведено сезонное обслуживание подвижного состава, а также дополнительный инструктаж водительского персонала. Для устранения последствий возможных нештатных ситуаций при работе автобусов на линии подготовлены автомобили технической помощи.

Автомобилисты с дорог сообщают о большом количестве ДТП в Петербурге. В одном из них, произошедшем около полудня на улице Комсомола, у дома №22, участником стал троллейбус. На месте аварии образовалась большая пробка.

"На Комсомола, 22 столкнулись троллейбус и "Ниссан". Трамваи и троллейбусы встали сторону пл. Ленина. Пробка в обе стороны. ДПС на месте. Оформляются", - сообщили очевидцы в соцсетях.

На Петербург снегопад обрушился с раннего утра 25 октября. Об ухудшении погоды еще накануне предупреждали синоптики и МЧС. Мокрый снег ожидается в городе вплоть до вечера. Осадки вероятны и в ближайшие дни. Температура воздуха остается плюсовой.