Снег сказочно преобразил достопримечательности по всему миру

В последние несколько недель обильные, а местами и аномальные снежные осадки выпали во многих городах по всему миру. В некоторых регионах это вызвало осложнения с движением транспорта, где-то привело к травмам и обморожению у населения, которое не было готово к таким "сюрпризам" природы.

Однако есть и свои плюсы. Великая китайская стена, один из самых узнаваемых замков Европы Нойшванштайн в Баварии, Запретный город в Пекине, знаменитые соборы — Миланский, Страсбургский и Святой Софии — всем этим достопримечательностям явно к лицу снежный "наряд".

Пользователи в социальных сетях тоже в восторге от нового "наряда" известных по всему миру культурных памятников. Они публикуют потрясающие снимки заснеженных видов, некоторые из которых можно увидеть в нашей фотогалерее.