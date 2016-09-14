Сможет ли женщина занять пост лидера ООН

В Нью-Йорке в среду официально открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН), в ходе которой будет избран новый генеральный секретарь. Действующий лидер Пан Ги Мун покинет должность уже 31 декабря.

«Значимость ООН в том, что это место, где по-прежнему решаются мировые проблемы. Слабые стороны этой организации сказываются на ситуации в мире, – говорит Metro Шазия З. Рафи, бывший генеральный секретарь международной организации «Парламентарии за глобальные действия». – Генеральный секретарь должен быть лидером с добрым сердцем, который будет способен заставить члены-государства взаимодействовать друг с другом».

В этот раз кандидаты на пост Генерального секретаря ООН впервые за 71 год существования организации будут участвовать в публичных собеседованиях. Кроме того, 50% из них являются женщинами.

С 1945 года сменилось восемь генеральных секретарей, и за всё это время ни одна женщина не смогла приблизиться к победе в борьбе за пост главы ООН.

При этом присутствие женщин в Совете Безопасности (СБ ООН – орган, который оказывает наибольшее влияние на выбор генсека) тоже весьма ограниченно. Из 15 государств-членов лишь одно представлено женщиной-послом – Самантой Пауэр из США.

Даже нынешний генеральный секретарь Пан Ги Мун выразил свою поддержку женщине-кандидату. «Мы видим множество выдающихся женщин-лидеров и в правительствах, и в бизнесе, и в политике, и в культуре – словом, во всех сферах жизни. Нет причин, по которым их не может быть и в ООН», – заявил он.

Однако согласно последнему голосованию членов СБ ООН, которое прошло 29 августа, 11 из 15 голосов получил кандидат из Португалии Антониу Гутерреш, девять человек поддержали Мирослава Лайчака из Словакии, по семь голосов членов СБ досталось Ирине Боковой из Болгарии, Сусанне Малкорре из Аргентины и Вуку Еремичу из Сербии.

«ООН существует более 70 лет, это целая жизнь. Давайте убедимся, что в следующей жизни на благо этой организации будет трудиться женщина-лидер», – сказал Metro один из активистов организации WomanSG.org.

Будет следующий генсек женщиной или мужчиной, он окажется в непростом положении. «У ООН есть проблемы с бюджетом, – говорит Ричард Гован, эксперт ООН в Европейском совете по международным отношениям. – Но самой большой проблемой, с которой столкнётся организация, будет политика: стратегические разногласия между США, Россией и Китаем снижают функциональность СБ ООН».