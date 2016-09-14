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Обновлено : Сегодня 20:32
- Опубликовано : Сегодня 20:01

Сможет ли женщина занять пост лидера ООН

  • Юлия Изосимова

Впервые в истории женщина может стать Генеральным секретарём ООН

Кто займёт место Генерального секретаря ООН – женщина или мужчина, – пока остаётся вопросом

Кто займёт место Генерального секретаря ООН – женщина или мужчина, – пока остаётся вопросом

Getty

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В Нью-Йорке в среду официально открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН), в ходе которой будет избран новый генеральный секретарь. Действующий лидер Пан Ги Мун покинет должность уже 31 декабря. 

«Значимость ООН в том, что это место, где по-прежнему решаются мировые проблемы.  Слабые стороны этой организации сказываются на ситуации в мире, –  говорит Metro Шазия З. Рафи, бывший генеральный секретарь международной организации «Парламентарии за глобальные действия». – Генеральный секретарь должен быть лидером с добрым сердцем, который будет способен заставить члены-государства взаимодействовать друг с другом». 

В этот раз кандидаты на пост Генерального секретаря ООН впервые за 71 год существования организации будут участвовать в публичных собеседованиях. Кроме того, 50% из них являются женщинами.

С 1945 года сменилось восемь генеральных секретарей, и за всё это время ни одна женщина не смогла приблизиться к победе в борьбе за пост главы ООН. 

При этом присутствие женщин в Совете Безопасности (СБ ООН – орган, который оказывает наибольшее влияние на выбор генсека) тоже весьма ограниченно. Из 15 государств-членов лишь одно представлено женщиной-послом – Самантой Пауэр из США.

Даже нынешний генеральный секретарь Пан Ги Мун выразил свою поддержку женщине-кандидату. «Мы видим множество выдающихся женщин-лидеров и в правительствах, и в бизнесе, и в политике, и в культуре – словом, во всех сферах жизни. Нет причин, по которым их не может быть и в ООН», – заявил он. 

Однако согласно последнему голосованию членов СБ ООН, которое прошло 29 августа, 11 из 15 голосов получил кандидат из Португалии Антониу Гутерреш, девять человек поддержали Мирослава Лайчака из Словакии, по семь голосов членов СБ досталось Ирине Боковой из Болгарии, Сусанне Малкорре из Аргентины и Вуку Еремичу из Сербии.

«ООН существует более 70 лет, это целая жизнь. Давайте убедимся, что в следующей жизни на благо этой организации будет трудиться женщина-лидер», – сказал Metro один из активистов организации WomanSG.org.

Будет следующий генсек женщиной или мужчиной, он окажется в непростом положении. «У ООН есть проблемы с бюджетом, – говорит Ричард Гован, эксперт ООН в Европейском совете по международным отношениям. – Но самой большой проблемой, с которой столкнётся организация, будет политика: стратегические разногласия между США, Россией и Китаем снижают функциональность СБ ООН». 

Вопрос – ответ
«Женщины-кандидаты вызвали много шума»

Насколько выбор лидера ООН важен для мира?

Сейчас миротворческие и гуманитарные миссии ООН недостаточно эффективны, чтобы справиться с ситуацией. ООН нужен лидер, который сможет взять ситуацию в свои руки. 

Пришло время занять этот пост женщине?

Женщины-кандидаты вызвали много шума в СБ ООН. Сначала казалось, что у мужчин шансов меньше. Но на самом деле многие женщины-кандидаты на публичных собеседованиях выступили хуже, чем ожидалось. Может показаться, что это связано с гендерной дискриминацией, но есть и политические причины. Например, считается, что Ирине Боковой близка политика России, это не устраивает Великобританию и США. Любимица США, кандидат из Аргентины Сусанна Малкорра постоянно сталкивается со скепсисом со стороны России и Китая. Обеим это сильно мешает одержать победу. 

Ричард Гован 
эксперт ООН в Европейском совете по международным отношениям 

Топ-5 кандидатов на пост генерального секретаря ООН

Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш

1.  Антониу Гутерреш

Португалия
Он занимал пост верховного комиссара ООН по делам беженцев с июня 2005 года по декабрь 2015 года.

Мирослав Лайчак

Мирослав Лайчак

2. Мирослав Лайчак

Словакия
Словацкий дипломат в настоящее время является министром иностранных дел, а также вице-премьером. 

Ирина Бокова 

Ирина Бокова 

3. Ирина Бокова 

Болгария
Она была генеральным секретарём ЮНЕСКО с 15 ноября 2009 года, была переизбрана на второй срок в 2013 году. 

Вук Еремич 

Вук Еремич 

4.  Вук Еремич 

Сербия
Занимал пост министра иностранных дел Сербии в период с 2007 по 2012 год. Также был президентом 67-й Генеральной Ассамблеи ООН с сентября 2012-го по сентябрь 2013-го. 

Сусанна Малкорра

Сусанна Малкорра

5.  Сусанна Малкорра 

Аргентина
Она является действующим министром иностранных дел Аргентины. Была назначена Пан Ги Муном главой Секретариата ООН (один из основных органов организации) в марте 2012 года. 

Оригинальный текст – Даниэль Касильяс

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