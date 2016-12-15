Трагедия случилась в селе Ольша под Смоленском. Мужчина 50-ти лет, проживавший с матерью, убил ее, поджёг два дома, а также начал стрельбу по соседям и прибывшим к месту ЧП пожарным.

Все случилось вечером 14 декабря. Житель села Ольша застрелил свою мать из автомата Калашникова, затем убил соседа, вышедшего на крыльцо, а также случайного прохожего. Затем он поджёг свой дом и дом соседа и начал стрельбу по приехавшим пожарным.

- Один из сотрудников МЧС был ранен, ему оказана медицинская помощь и он отпущен домой. Два других сотрудника пожарной службы в настоящее время госпитализированы и их состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Смоленской области.

При задержании мужчина пытался покончить с собой из своего оружия, бригадой скорой медицинской помощи его доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

При тушении пожара были обнаружены две погибшие женщины, одна из них - мать стрелка, другая - соседка. По данным следственного комитета региона, всего погибли 4 человека, передает ТАСС.

По данным местных жителей, мужчина был тихим и спокойным, мало общался с людьми, не пил и не курил. Что произошло с ним, выясняется. Представители следствия сообщили, что у смоленского стрелка были проблемы с психикой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч.1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, хранение и ношение оружия).