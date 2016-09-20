Накануне власти Петербурга запретили проводить шествие на Невском в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации в России, сообщают активисты проекта GayRussia. Также запретили проводить четыре ЛГБТ-митинга против гомофобии, планировавшихся в сентябре.

- Согласно ответу Смольного, основанием для отказа в согласовании проведения всех акций стал федеральный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

Таким образом, только в этом году власти Северной столицы отказали в согласовании шествия гей-парада и ЛГБТ-митингов пять раз. Четыре судебных дела против Смольного в настоящее время находятся на стадии кассационного обжалования в Санкт-Петербургском городском суде.