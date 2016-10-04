73-летний Феликс Кармазинов, который возглавлял "Водоканал Санкт-Петербурга" с 1987 года, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию "Фонтанке" подтвердили в Смольном. Как сообщили в комитете по энергетике, контракт с Феликсом Владимировичем Кармазиновым будет расторгнут с 6 октября 2016 года. Эта дата и станет его последним рабочим днём.
Но, как отмечают в Смольном, не исключено, что Кармазинов может остаться на предприятии. Для него могут создать должность "президента Водоканала".
Уточняется также, что исполняющим обязанности генерального директора будет назначен заместитель генерального директора предприятия Евгений Иванович Целиков.
Издание также отмечает, что в последнее время Феликс Кармазинов жаловался на состояние здоровья.