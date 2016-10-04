73-летний Феликс Кармазинов, который возглавлял "Водоканал Санкт-Петербурга" с 1987 года, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию "Фонтанке" подтвердили в Смольном. Как сообщили в комитете по энергетике, контракт с Феликсом Владимировичем Кармазиновым будет расторгну­т с 6 октября 2016 го­да. Эта дата и станет его последним рабочим днём.

Но, как отмечают в Смольном, не исключено, что Кармазинов может остаться на предприятии. Для него могут создать должность "президента Водоканала".

Уточняется также, что исполняющим обязанности генерального директора бу­дет назначен заместитель генерального директора предприятия Евг­ений Иванович Целиков­.

Издание также отмечает, что в последнее время Феликс Кармазинов жаловался на состояние здоровья.