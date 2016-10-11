Для жительницы приморского города Дальнегорска поход маленькой дочери в центральную больницу обернулся неожиданным "советом" врача. В начале октября девочку укусила собака, медики назначили ей курс лечение из двух уколов. Первый укол сделали по плану, со вторым возникли проблемы.

– Дочка инвалид с детства, – рассказывает Metro мама девочки на условиях анонимности. – Пришла с больницы и сказала, что медсестра отказалась делать прививку, сказав, что вакцины нет. Я сама поехала в отделение. Врач сообщил, что препарат кончился, а ещё развел руками. На мой вопрос, что делать, если вдруг собака, укусившая дочь, бешеная, он дал шокирующий ответ: "Идите в церковь, свечку поставьте, чтоб собака оказалась здоровой".

Родители девушки уже просили врачей выписать направление для вакцинации в больницу в соседнем районе. Медики сообщили, что вакцины против бешенства нет нигде, и поэтому ехать в соседний район нет смысла.

В департаменте здравоохранения Приморского края Metro рассказали, что по данному делу проводится тщательная проверка.

– Временные перебои в Дальнегорске с вакциной от бешенства могли возникнуть из-за наводнения, соответствующие торги на поставку вакцины не успели провести из-за чрезвычайной ситуации, – рассказали Metro в пресс-службе департамента. –В других районах Приморья необходимые вакцины есть. Специалисты выяснят, действительно ли врач дал пациентам совет обратиться за помощью в церковь, так как в этом случае явно наблюдается нарушение врачебной этики.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Приморского края, врача, посоветовавшего сходить в церковь, уволили с работы. Кроме того, главный врач больницы Дальнегорска получил предупреждение о неполном служебном соответствии.