После сообщений о том, что глава Следкома РФ Александр Бастрыкин завел блоги в соцсетях, стало известно, что из ведомства уходит официальный представитель СК Владимир Маркин.

Уже известно, что, скорее всего, он займет должность заместителя гендиректора ПАО «РусГидро» по связям с общественностью, передает "Коммерсант".

Сам Владимир Маркин не комментируют информацию о своей отставке. О том, что руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин уходит, сообщил Life.ru со ссылкой на свой источник.

Владимир Маркин известен тем, что высказывал резкие комментарии по поводу громких уголовных дел. Также представитель СК отличился тем, что записал и исполнил дуэтом со Стасом Пьеха патриотичную песню и снялся в кино.