Всё больше западных политиков высказываются против экономической войны, разгоревшейся между Россией и Западом. Одним из таких людей является вице-канцлер Австрии Райнхольд Миттерленер, который уже заявил, что считает необходимым "последовательно" снимать антироссийские санкции, сообщает газета Welt.

"Продление санкций против России не должно пускаться на самотек. В будущем об этом нужно интенсивнее дискутировать", — цитирует его слова издание.

При этом он также отмечается, что ходящие в данный момент разговоры об ужесточении санкций в связи с ситуацией в Алеппо являются нелепыми, так как от этого будет ещё больше вреда всем заинтересованным сторонам.

"Дальнейшее бесконечное закручивание санкционной спирали не принесет ничего. Это не решает проблему, как показывает практика", — заявил он.

Стоит добавить, что журналисты отмечают, что аналогичной точки зрения придерживаются представители целого ряда государств ЕС: Венгрия, Греция, Кипр, Испания и Италия также всё активнее выступают против ограничений. Также стоит отметить, что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на саммите Евросоюза в Брюсселе также выступил против введения новых санкций из-за ситуации вокруг сирийского Алеппо.