Телезвезда Елена Летучая намерена открыть сеть собственных городских кафе под названием "Чисто кафе". О планах ведущей "Ревизорро" узнали "Ведомости", изучив сайт по продаже франшиз myfranch.ru. Согласно проекту, Летучая будет работать вместе с ресторатором Кареном Мелконианом, а о своих планах они объявят 1 марта 2017.

Как сообщает издание, сеть будет ориентирована на меню со средним чеком в размере 450 рублей. К 2032 году планируется открытие 200 заведений в течение пяти лет, в марте 2017 года запланировано одновременное открытие пяти и более заведений.

Развитием проекта сети кафе занимается ООО "ЛЛ групп", сообщают "Ведомости". Компания была учреждена, по данным "СПАРК-Интерфакса", ресторатором Акопом Айрапетяном и ведущей телепрограммы "Ревизорро" Еленой Летучей в конце июня 2016 года.

Отметим, что согласно контракту, Елене Летучей запрещено становиться ресторатором, однако она работает последний сезон на шоу и вскоре будет свободна от этих обязательств.

Напомним, что недавно ведущую "Ревизорро" взяли под охрану после поступивших в её адрес угроз. Телохранители будут сопровождать ведущую на всех ближайших съемках, а также в её свободное время.

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