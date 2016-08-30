В Узбекистане решили отменить все официальные торжества в честь Дня независимости республики. Праздничные мероприятия были запланированы на 1 сентября, сообщает BBC O'zbek со ссылкой на информированный источник.

При этом собеседник издания не смог назвать причины такого решения властей. Он также не смог подтвердить или опровергнуть теорию о том, что торжества могли отменить в связи с госпитализацией президента страны Ислама Каримова.

Последние новости о состоянии здоровья президента Узбекистана Ислама Каримова

Напомним, что 29 августа появилась информации о срочной госпитализации Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Вечером того же дня агентство "Фергана" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ислам Каримов умер, но данную информацию опровергли в аппарате президента и заявили, что президент Каримов жив, но находится в тяжёлом состоянии

Добавим, что возможная смерть президента Узбекистана Ислама Каримова уже вызвала дискуссии в Интернете, некоторые отметили, что уже и не представляют, как страна будет жить без своего бессменного лидера. Другие добавили, что боятся того, что смерть Каримова может привести к конфликту различных политических кланов, а это негативно скажется на всей стране.

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