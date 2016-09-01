Информационное агентство REGNUM, ссылаясь на источник в Ташкентской городской администрации, сообщает о том, что появились хорошие новости по поводу состояния здоровья президента Узбекистана Ислама Каримов. Недавно в столице страны прошло собрание с участием руководителей всех служб, на котором было заявлено, что лидер страны активно восстанавливается после инсульта.

На встрече, которую вёл мэр Ташкента Рахмонбек Усманов, даже заявили, что Ислам Каримов уже даже начал вставать с постели.

"Было заявлено, что президент даже на короткое время встал с постели", — отметил собеседник агентства.

При этом градоначальник отметил хорошую работу правоохранительных органов, оперативно задерживающих лиц, распускающих слухи о президенте.

Последние новости о состоянии здоровья президента Узбекистана Ислама Каримова

Напомним, что 29 августа появилась информации о срочной госпитализации Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Вечером того же дня агентство "Фергана" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ислам Каримов умер, но данную информацию опровергли в аппарате президента и заявили, что президент Каримов жив, но находится в тяжёлом состоянии. По полученной недавно информации, лидер Узбекистана идёт на поправку.

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