В Узбекистане отравили и быстро похоронили старшую дочь первого президента страны Ислама Каримова - Гульнару Каримову, сообщает сайт "Центр-1", ссылаясь на сотрудника Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

По словам журналистов, женщину убили ещё 5 ноября, после чего той же ночью похоронили на кладбище "Минор" в Ташкенте, сровняв могилу с землей.

Между тем в соцсетях уже началась паника вокруг этих слухов. Пользователи требуют показать женщину в прямом эфире или же предоставить какие-либо доказательства того, что она жива. Огонь недовольства людей подогрел также тот факт, что ранее в Сеть выложили "недавнюю" фотографию Гульнары, которая, как оказалась, была опубликована ещё в 2014 году.

Напомним, что до смерти своего отца президента Узбекистана Ислама Каримова, девушка занимала различные высокопоставленные должности в правительстве. В разное время она работала в МИД, а также являлась представительницей страны в ООН и Испании.

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