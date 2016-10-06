Взрыв прогремел в четверг у полицейского участка в районе Ени Босна в европейской части Стамбула, сообщает телеканал NTV.

Ранее предполагалось, что бомба была заложена в автомобиле. Однако, по словам губернатора, у полицейского участка взорвался мотоцикл.

Сообщалось, что во время взрыва один человек получил серьезные ранения. По другим сведениям, пострадало пять человек.

Согласно данным NTV, взрыв был настолько сильным, что его слышали в районе международного аэропорта Ататюрка.

По информации местных СМИ, в район ЧП направлены дополнительные подразделения полиции.