Аэробус А-320 был вынужден совершить экстренную посадку в Самаре в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров борта. Когда самолёт, следовавший из Москвы в Таджикистан, приземлился в аэропорту, агрессивного мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

"Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Домодедова в город Куляб, в 02:50 мск совершил незапланированную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за дебошира на борту", - заявил собеседник агентству.

Высадив дебошира с борта авиалайнера, экипаж вместе с пассажирами продолжил полет по маршруту спустя примерно два часа после посадки и благополучно приземлился в аэропорту Куляба.

По факту происшествия проводится проверка.