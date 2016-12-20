В Красногорске начато расследование инцидента в школе №19. Как пишут российские СМИ, учитель в этой школе наказал четвероклассника, подключив к процессу других детей.

Как пишут Vesti.ru со ссылкой на запись одной из мам в соцсетях, учительница наказала одноклассника её сына: "Алёшу поставили перед классом, дети ругали его матом. Сын говорит, что узнал несколько новых слов. Методика не сработала, и тогда Алёшу снова поставили перед классом, и каждый дал ему по губам... кажется, в каком-то из концлагерей была схожая педагогическая методика. Теперь размышляю, что делать..."

Одноклассники пострадавшего рассказали, что однажды на английском языке он якобы говорил учительнице: "Отвали!". Его мама так объясняет поведение сына, который до 10 лет жил в детском доме: школа новая, мальчик с характером и с тяжелой судьбой.

Официальное расследование только началось, но уже известно — учителя от работы отстранили.

– Я сегодня пришла в школу – все мои одноклассники начали это обсуждать, – рассказывает Metro ученица школы на условиях анонимности. – Кто-то говорил: "Нашу школу показывали по телевидению!", другие говорили: "Учительница странная, хорошо, что её уволили", третьи говорили: "Там мальчика по губам били". А вообще, у нас хорошая школа, новая, чистая! И все преподаватели меня устраивают. С ними никаких проблем не бывает, всегда всё хорошо объясняют, помогают.